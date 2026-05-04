Il labirinto tecnologico nel quale si è ritrovato il pensionato che doveva accedere al fascicolo sanitario

Un pensionato di fronte a un nuovo sistema digitale per accedere al fascicolo sanitario ha trovato pochi ostacoli, utilizzando con disinvoltura computer, social e app. Nonostante l’età, sembra a suo agio con la tecnologia, affrontando senza difficoltà le procedure online. La sua esperienza dimostra come anche chi ha più anni possa muoversi con sicurezza tra le piattaforme digitali, senza lasciarsi bloccare dalla complessità dei sistemi.

La tecnologia non lo spaventa. Tutt’altro. Malgrado qualche capello bianco usa senza problemi, computer, social e App e si districa nei meandri della burocrazia. Ma questa volta anche lui ha avuto non poche difficoltà a muoversi nell’App del fascicolo sanitario e ha deciso di scrivere alla.🔗 Leggi su Monzatoday.it Notizie correlate Ecco il fascicolo sanitario elettronico per accedere a referti, prescrizioni e altre informazioni clinicheLa Regione Abruzzo presenta il fascicolo sanitario elettronico (fse), uno strumento chiave per lo sviluppo della sanità digitale e per il... 'Il labirinto ritrovato': visite guidate gratuite al criptoportico dei BiscariIn occasione della 29° Giornata Internazionale della Guida Turistica, domenica 22 febbraio, dalle 9.