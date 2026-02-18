' Il labirinto ritrovato' | visite guidate gratuite al criptoportico dei Biscari

Il criptoportico dei Biscari ha attirato molti visitatori domenica 22 febbraio, quando è stato aperto gratuitamente durante la 29ª Giornata Internazionale della Guida Turistica. La causa è l’evento speciale organizzato per far conoscere questa antica struttura, nascosta sotto il Palazzo dei Biscari. Le visite guidate hanno permesso ai partecipanti di scoprire i passaggi segreti e i dettagli storici di questo labirinto sotterraneo, che normalmente rimane chiuso al pubblico. Le visite sono partite ogni 30 minuti, dalle 9.30 alle 12.

In occasione della 29° Giornata Internazionale della Guida Turistica, domenica 22 febbraio, dalle 9.30 con partenza ogni 30 minuti fino alle 12.30, l'Associazione Guide Catania offrirà visite guidate gratuite del criptoportico dei Biscari, dentro la Villa Bellini. Saremo insieme alle studentesse ed agli studenti del Liceo Scientifico "Boggio Lera", in un simbolico passaggio di consegne fra le guide del presente e quelle del futuro. Quando: domenica 22 febbraio h. 9.30 - 12.30. Dove: Villa Bellini, accanto alla fontana dei cigni. Prenotazioni: tramite whatsapp al 3668708671. Nel segno di Sant’Agata, le creazioni della stilista Valentina Santagati trasformano via Etnea in un percorso devozionale🔗 Leggi su Cataniatoday.it Riapre il criptoportico della villa Bellini: visite guidate ogni domenicaDa questa domenica, i cittadini di Catania potranno scoprire un angolo nascosto della loro città. Leggi anche: Visite guidate gratuite a "Grande come un virus", la nuova mostra al Musme Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. 'Il labirinto ritrovato': visite guidate gratuite al criptoportico dei BiscariIn occasione della 29° Giornata Internazionale della Guida Turistica, domenica 22 febbraio, dalle 9.30 con partenza ogni 30 minuti fino alle 12.30, l'Associazione Guide Catania offrirà visite guidate ... cataniatoday.it India, ritrovato antico labirinto usato dai romani per il commercio. «Punto di riferimento per gli scambi»Nella riserva naturale di Boramani, nel distretto Solapur, India centrale è stata fatta una straordinaria scoperta archeologica: un labirinto circolare di 15 circuiti, datato oltre 2000 anni fa, con ... ilmessaggero.it Donovan Condorelli. . Dopo 200 anni finalmente è stato aperto…il criptoportico di Villa Bellini realizzato dal principe Biscari della famigliari Paterno Castello… #catania #storia #cataniahistorica #monumenti facebook