Ecco il fascicolo sanitario elettronico per accedere a referti prescrizioni e altre informazioni cliniche

La Regione Abruzzo ha annunciato il lancio del fascicolo sanitario elettronico, uno strumento digitale che permette ai cittadini di accedere a referti medici, prescrizioni e altre informazioni cliniche online. Questa novità riguarda la gestione dei dati sanitari e rappresenta un passo avanti nel processo di digitalizzazione del sistema sanitario regionale. La piattaforma sarà disponibile per gli utenti iscritti ai servizi sanitari della regione.

La Regione Abruzzo presenta il fascicolo sanitario elettronico (fse), uno strumento chiave per lo sviluppo della sanità digitale e per il miglioramento della qualità dei servizi sanitari offerti ai cittadini. A illustrarlo il presidente della Regione Marco Marsilio, l’assessore alla Sanità Nicoletta Verì, il direttore del Dipartimento Sanità Camillo Odio. Il fascicolo sanitario elettronico rappresenta lo strumento digitale che raccoglie la storia clinica del cittadino e rende disponibili i suoi documenti sanitari, consentendo al personale sanitario di consultarli in ogni momento e da qualsiasi device attraverso la piattaforma sanitaria regionale Abruzzo sanità online. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Ecco il fascicolo sanitario elettronico per accedere a referti, prescrizioni e altre informazioni cliniche Articoli correlati Fascicolo sanitario elettronico, ecco cosa cambia per medici e pazientiLa sanità italiana si prepara a una rivoluzione digitale che promette di abbattere una volta per tutte i confini burocratici tra le regioni. Leggi anche: Fascicolo sanitario elettronico operativo dal 31 marzo: ecco cosa cambia (e perché molti non l’hanno attivato) Altri aggiornamenti su fascicolo sanitario Temi più discussi: Fascicolo sanitario elettronico, dal 31 marzo nuovi obblighi per strutture e professionisti: ecco cosa cambia; Fascicolo sanitario elettronico, novità dal 31 marzo: cosa sapere; Fascicolo sanitario elettronico, ecco cosa cambia per medici e pazienti; Fascicolo sanitario elettronico: dal 31 marzo cambia tutto. Presentato il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)La Regione Abruzzo e, nello specifico l’Assessorato alla Sanità, ha presentato oggi alla stampa, a Pescara, nella sede dell’Agenzia Sanitaria regionale nel corso, il progetto relativo al Fascicolo San ... regione.abruzzo.it Fascicolo sanitario elettronico 2.0, dal 31 marzo tutte le novità per i cittadini e gli operatori sanitariSistemi interoperabili, obblighi per medici e strutture, dati clinici aggiornati: il FSE 2.0 entra nella fase operativa. Ma disuguaglianze territoriali, ritardi e criticità su privacy e utilizzo resta ... corriere.it Tutti i tuoi documenti sanitari, in un unico spazio digitale. Consultabili online, quando servono. Fascicolo Sanitario Elettronico. www.fascicolosanitario.gov.it Dipartimento per la Trasformazione Digitale - facebook.com facebook Sanità digitale, il Fascicolo Sanitario da martedì in una nuova fase: cosa cambia x.com