Vendita San Siro indagate 9 persone | Inter e Milan favorite attraverso accordi con il Comune e bando su misura

Quattro persone sono state iscritte nel registro degli indagati per la vendita dello stadio di San Siro, coinvolgendo anche sette altri individui. Secondo le accuse, le due squadre di calcio avrebbero beneficiato di accordi con le autorità comunali e di un bando pubblicato su misura. Le indagini sono in corso e mirano a chiarire eventuali irregolarità nella procedura di vendita.

Inter e Milan sarebbero state favorite dal Comune di Milano nella compravendita dello stadio di San Siro. È quanto emerge dalle indagini della Procura per turbativa d'asta e rivelazione di segreti d'ufficio, che ora vede 9 persone indagate. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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