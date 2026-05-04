Il Gush 2 di Lovense è il massaggiatore maschile che promette un' esperienza a mani libere e noi lo abbiamo provato

Il Gush 2 di Lovense è un massaggiatore maschile progettato per offrire un'esperienza a mani libere. È stato testato e descritto come un dispositivo che combina tecnologia e design per il piacere personale. La recensione si concentra sulle caratteristiche tecniche e sul funzionamento del prodotto. Tutti i prodotti presentati sono scelti indipendentemente dagli editor di GQ Italia, anche se gli acquisti effettuati tramite i link affiliati possono generare commissioni per Condé Nast.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. La tecnologia non entra più solo nei dispositivi che usiamo ogni giorno: entra nei ritmi, nelle abitudini, perfino nei modi in cui cerchiamo stimoli e interazione, come con i sex toys. Il piacere, in questo senso, non fa eccezione, e si ritrova sempre più spesso a dialogare con app, connessioni e sistemi che provano a interpretarlo, modularlo, sincronizzarlo. Il Gush 2 di Lovense si inserisce proprio in questo spazio ibrido. Non è solo un oggetto fisico, cioè un massaggiatore, ma un’interfaccia tra corpo e controllo digitale, tra gesto manuale e automazione, tra esperienza intima e possibilità di condivisione, anche a distanza.🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Il Gush 2 di Lovense è il massaggiatore maschile che promette un'esperienza a mani libere, e noi lo abbiamo provato Notizie correlate Arriva in Italia il siero viso virale di Merit che promette una skincare facilissima, e noi lo abbiamo ovviamente provatoAll products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. Questo dentifricio sbiancante promette denti più bianchi in 3 giorni, e allora noi lo abbiamo provatoAll products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors.