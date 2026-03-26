Questo dentifricio sbiancante promette denti più bianchi in 3 giorni e allora noi lo abbiamo provato

Un dentifricio sbiancante che garantisce denti più bianchi in soli tre giorni è stato testato di recente. La recensione si basa sull’esperienza diretta e sui risultati ottenuti durante l’utilizzo. Il prodotto, come indicato sulla confezione, promette miglioramenti visibili in breve tempo. Tutti i prodotti presentati sono stati selezionati indipendentemente dagli editor di GQ Italia.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Il nuovo Colgate Max White Ultra è il dentifricio sbiancante che promette denti più bianchi in soli 3 giorni. Ma è davvero così? Questi prodotti riescono davvero a fare quello che promettono? Dipende, viene da rispondere. Perché se pensate che un dentifricio sbiancante valga l’altro, è il momento di rivedere questa convinzione. Il mercato ne è pieno, i claim sono sempre gli stessi e il rischio è quello di ritrovarsi con aspettative altissime e uno spazzolino macchiato di blu. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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