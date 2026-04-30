Roma all' aeroporto di Fiumicino una grande installazione fotografica per la pace

Da lapresse.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

All'aeroporto di Fiumicino è stata allestita una vasta installazione fotografica dedicata alla pace. L'iniziativa si inserisce tra le attività promosse nelle aree di transito, coinvolgendo i viaggiatori in un messaggio visivo volto a trasmettere valori di armonia e convivenza. La mostra è visibile nelle zone di partenza di tutti i voli in partenza, attirando l'attenzione di chi si prepara a partire.

Un grande messaggio di pace ha accolto oggi i passeggeri in partenza dall’ aeroporto di Roma Fiumicino: su una vetrata di oltre 100 mq all’ingresso del Terminal 1, è stata inaugurata infatti l’opera collettiva “ Daring peace together, for a future without hate ”, un’installazione in cui 108 ritratti fotografici in bianco e nero danno volto e voce a persone appartenenti a popoli, etnie e religioni diverse, confermando il ruolo dello scalo come spazio di incontro e dialogo. “Siamo particolarmente orgogliosi di presentare oggi quest’opera – sottolinea Vincenzo Nunziata, presidente di Aeroporti di Roma – perché già a vederla esprime quello che poi è un aeroporto, un crocevia, un incrocio di culture, di mondi diversi, una sintesi di queste culture.🔗 Leggi su Lapresse.it

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All’aeroporto di Roma Fiumicino una grande installazione fotografica per la pace

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