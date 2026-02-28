Trasporti | all’aeroporto di Fiumicino volo test con cani di grande taglia in cabina

All’aeroporto di Roma Fiumicino ieri si è svolto un volo di prova operato da Aeroitalia, che è decollato da Palermo e ha visto a bordo due cani di grande taglia trasportati in cabina. La manovra ha coinvolto l’uso di cani di grandi dimensioni come parte di un test specifico. Il volo è stato seguito da un team di controllori e tecnici dedicati all’operazione.

Un volo test a Fiumicino segna un passo avanti nel trasporto aereo con animali di taglia grande in cabina. All'Aeroporto di Roma Fiumicino è atterrato ieri il volo test partito da Palermo, operato da Aeroitalia, con a bordo due cani di grande taglia trasportati in cabina. Questa informazione è stata comunicata attraverso una nota ufficiale del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Le compagnie aeree dovranno adottare procedure precise per garantire la sicurezza operativa e il comfort dei passeggeri. Questa scelta concreta risponde a una domanda reale di migliaia di famiglie, rafforza la qualità dei servizi offerti dagli scali italiani e allinea il Paese agli standard più avanzati, senza derogare alla sicurezza". Ross ed Evan, due cani di taglia medio grande in cabina. Anche Areoitalia ha effettuato il primo test su un volo. Anche Aero Italia ha aperto le porte della cabina di un volo sperimentale per due cani di taglia medio grande e le rispettive persone di riferimento. Anche i cani di taglia medio-grande possono prendere l'aereo da Palermo: primo volo test per Ross ed Evan. Ross, 6 anni, ed Evangelista detto Evan, 5 anni, sono i cani protagonisti del primo test "family dog" su un volo Aeroitalia.