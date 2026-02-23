Bufera di neve a New York | stop ai voli scuole e uffici chiusi Oltre 80 cm nel Rhodes Island

Una tempesta di neve intensa ha investito New York, causando oltre 80 centimetri di neve nel Rhode Island. La causa principale sono le forti raffiche di vento che hanno raggiunto i 80 kmh, bloccando aeroporti, scuole e uffici. Strade impraticabili e voli cancellati hanno messo in ginocchio la zona, che deve affrontare le conseguenze di questa perturbazione. Le autorità invitano a evitare spostamenti non essenziali nelle prossime ore.

NEW YORK – Migliaia di voli cancellati, raffiche di vento fino a 80 kmh e strade chiuse al traffico. New York sta facendo i conti in queste ore con la più violenta tempesta di neve degli ultimi anni. Durante una conferenza stampa tenuta ieri, domenica 22 febbraio 2026, il sindaco della città Zhoran Mamdani ha invitato la popolazione a evitare gli spostamenti non necessari. Oggi scuole chiuse in tutta la città. Dopo l’illusione di un weekend quasi primaverile, arrivato dopo mesi di temperature ben più rigide della media, il nordest degli Stati Uniti è stato travolto da una nuova e devastante bufera di neve. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

A New York "Non vedevamo una tempesta del genere da un decennio", ha dichiarato il sindaco Mamdani. x.com