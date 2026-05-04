Il generale Ahmad Vahidi è il leader dei Guardiani della rivoluzione in Iran. Secondo fonti ufficiali, sarebbe la figura con cui l'amministrazione statunitense sta avendo contatti diretti. La sua posizione lo colloca tra le figure di spicco delle forze militari iraniane e tra quelle coinvolte nei negoziati con gli Stati Uniti. La sua presenza nei rapporti tra i due Paesi viene considerata di rilievo per le dinamiche diplomatiche in corso.

Khamenei è sopravvissuto al bombardamento israeliano del 28 febbraio, quello che ha ucciso il suo predecessore, Ali Khamenei, che era anche suo padre. Da allora vive in isolamento completo per ragioni di sicurezza: non incontra altri leader iraniani e si tiene lontano da qualunque mezzo di comunicazione elettronico, per ridurre al minimo il rischio di essere intercettato, localizzato o ucciso. Vahidi è l’eccezione e questo dato, se confermato, dice due cose. La prima: Vahidi è oggi in cima alla catena di comando. Se è davvero l’unico a parlare con la Guida, quando parla è come se parlasse Khamenei. La seconda: anche lui vive in condizioni simili alla Guida Suprema, in una latitanza piena di accortezze e di misure di sicurezza per non essere trovato dalle intelligence di Israele e Stati Uniti e ucciso.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Il generale più potente dell’Iran

Gen. Caine shares maps of Iran

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