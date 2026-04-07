Magma in accumulo sotto il vulcano Kikai | 7.300 anni fa causò la più potente eruzione esplosiva dell'Olocene

Gli scienziati hanno rilevato che sotto il vulcano Kikai, situato in Giappone, si sta formando del magma nuovo. Questa attività è stata registrata recentemente e si concentra in una zona di accumulo sotto la vetta del vulcano. I dati indicano che il magma si è formato circa 7.300 anni fa e ha provocato la più grande eruzione esplosiva dell’Olocene in quella regione. La presenza di magma in questa fase è monitorata attentamente.

Sotto il vulcano Kikai, in Giappone, i ricercatori hanno rilevato che si sta accumulando magma fresco. Il materiale sta entrando nello stesso serbatoio dell'eruzione di Kikai-Akahoya avvenuta 7.300 anni fa: è stata la più potente dell'Olocene e ha proiettato 160 chilometri cubi di magma con un'esplosione catastrofica. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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