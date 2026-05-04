Il Futuro che Costruiamo | tour e villaggio d’educazione ambientale nell’Aro 7

Nel 2026, il tour dedicato all’educazione ambientale nell’Aro 7 continua a coinvolgere i cittadini dei 20 Comuni dell’area, con iniziative promosse da Ercav, società responsabile del servizio di igiene urbana. L’obiettivo è diffondere informazioni sui temi ecologici attraverso un percorso che comprende eventi, incontri e un villaggio dedicato alla tutela dell’ambiente. La serie di appuntamenti fa parte di un progetto più ampio di sensibilizzazione e informazione.

BOTRUGNO - Prosegue anche per il 2026 il tour dell’informazione ecologica, promosso da Ercav, società che gestisce il servizio di igiene urbana, nei 20 Comuni dell’Aro7 Le (Ambito raccolta ottimale Lecce 7).Dopo “Questa è la mia terra” e “Pianeta in gioco”, prende vita il nuovo progetto.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Villaggio per la terra, quattro giorni di sport ed educazione ambientale nel cuore di Villa BorgheseApre le porte il villaggio della Terra a Villa Borghese organizzato da Earth Day Italia, per la celebrazione della 56 esima giornata mondiale della... Tour virtuali e quiz: Plures Alia lancia la piattaforma su educazione ambientaleFirenze, 18 marzo 2026 – Visite virtuali agli impianti, strumenti interattivi, quiz e percorsi di apprendimento e autovalutazione online. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Costruiamo insieme il futuro dell’Armata; Insieme ai giovani costruiamo il futuro della città, Basile e De Luca rilanciano da Capo Peloro; La Torre: 'Italia giovane, costruiamo il futuro'; Manzo trascina tutti: Sei anni di lotta, festeggiamo poi costruiamo il futuro. La B non è un punto d’arrivo. Il Futuro che Costruiamo: il grande tour dell’educazione ambientale arriva nei 20 Comuni dell’ARO7LE. Un mattoncino alla volta, il Salento costruisce la sostenibilitàSALENTO - Prosegue anche per il 2026 il tour dell'informazione ecologica promosso da Ercav, società che gestisce il servizio di igiene urbana, nei 20 Comuni ... corrieresalentino.it Il premio Costruiamo il futuro torna a Bergamo: bando aperto fino all’11 maggioPresentata la sesta edizione dell’iniziativa benefica che distribuisce contributi fino a 5mila euro alle piccole associazioni non profit e del terzo settore impegnate sul territorio in campo sociale e ... bergamonews.it IL FUTURO DI VERTEMATI Nonostante i rumors di mercato, Adriano Vertemati conferma che resterà alla Apu Udine anche nella prossima stagione. I dettagli: https://www.pianetabasket.com/legabasket-serie-a/adriano-vertemati-si-conferma-all-apu-udine- - facebook.com facebook Si lavora al primo livello del futuro impianto di via Pizzo della Presolana. Questo mese i getti del solaio e l’avvio delle operazioni per la posa delle gradinate prefabbricate. Il cantiere recupera, l’obiettivo resta dicembre 2026. x.com