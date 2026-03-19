Tour virtuali e quiz | Plures Alia lancia la piattaforma su educazione ambientale

Una nuova piattaforma dedicata all’educazione ambientale è stata lanciata da Plures Alia. La piattaforma offre tour virtuali degli impianti, strumenti interattivi, quiz e percorsi di apprendimento e autovalutazione online. L’obiettivo è fornire un’esperienza educativa digitale rivolta a chi vuole approfondire tematiche ambientali in modo semplice e accessibile. La piattaforma è stata presentata a Firenze il 18 marzo 2026.

Firenze, 18 marzo 2026 – Visite virtuali agli impianti, strumenti interattivi, quiz e percorsi di apprendimento e autovalutazione online. È questo il cuore della nuova piattaforma digitale di educazione ambientale sviluppata da Plures Alia, che sarà disponibile a partire dal prossimo anno scolastico. Nel primo anno di attivazione la piattaforma sarà proposta a un primo gruppo di scuole dei territori serviti, con l’obiettivo di ampliare progressivamente il numero degli istituti coinvolti. Uno strumento innovativo e interattivo, che, grazie alla realtà virtuale, offrirà a docenti e studenti un viaggio digitale immersivo alla scoperta dei principali temi ambientali, con lezioni, visite virtuali e approfondimenti su sostenibilità, rifiuti, acqua, energie rinnovabili ed economia circolare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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