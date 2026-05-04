Il film del campionato Falsa partenza e mal di big Da dicembre sola in vetta

Il campionato si apre con alcune sorprese: una falsa partenza di una squadra di vertice e un mal di big che si fa sentire. Da dicembre, una squadra si trova sola in testa alla classifica, mantenendo la posizione nonostante le difficoltà iniziali. Nel frattempo, nel corso dell’estate, sono avvenuti cambi di allenatore e scelte di gestione tecnica, tra cui l’ingaggio di un tecnico con poche esperienze in Serie A.

MILANO L’estate dei dubbi: dalla cinquina parigina a scrivere la parola fine sull’era Simone Inzaghi, fino alla scelta di un quasi debuttante (13 panchine in Serie A) come Cristian Chivu. Poi l’autunno a trascinarsi dietro il temuto “mal di big“, per di più senza i Lookman o i Koné attesi qualche mese prima, con in dote invece qualche magagna in più. Ma per un’ Inter tornata a tratti “pazza” per definizione, l’inverno non poteva che essere il momento del disgelo e delle fiammate. Una svolta tale da consentire una primavera quasi in carrozza: quasi, non senza qualche scossone tipico della casa, rispedito al mittente alla svelta. Una svolta tale, comunque, da piazzarsi in vetta, in solitaria, a metà dicembre.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il film del campionato. Falsa partenza e mal di big. Da dicembre sola in vetta Tom Simpson, la mort au sommet Notizie correlate La falsa partenza, poi la grande rimonta: il 'film' dello ScudettoAGI - La falsa partenza, poi la grande rimonta fino a prendersi la testa della classifica e non mollarla più. Leggi anche: Inter, perché il mal da big match non può dirsi scomparso Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: La falsa partenza poi la grande rimonta | il ' film' dello Scudetto. Il film del campionato. Falsa partenza e mal di big. Da dicembre sola in vettaI dubbi post Mondiale per club cresciuti dopo i ko con Udinese, Juve, Napoli, Milan. Tra i due derby 14 vittorie e un pari. Superato di slancio l’ultimo bivio Roma-Como . sport.quotidiano.net La falsa partenza, poi la grande rimonta: il «film» dello ScudettoAGI - La falsa partenza, poi la grande rimonta fino a prendersi la testa della classifica e non mollarla più. Dopo il finale amaro della scorsa stagione, l'Inter torna a vincere e si cuce sulla maglia ... msn.com