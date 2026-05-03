La falsa partenza poi la grande rimonta | il ' film' dello Scudetto

All'inizio della stagione, la squadra ha avuto una partenza deludente, perdendo alcune partite e scivolando in fondo alla classifica. Successivamente, ha iniziato una serie di vittorie consecutive che le hanno consentito di risalire la graduatoria e di prendere il comando del campionato. Da quel momento, ha mantenuto il primo posto senza più essere scacciata dalla vetta.

AGI - La falsa partenza, poi la grande rimonta fino a prendersi la testa della classifica e non mollarla più. Dopo il finale amaro della scorsa stagione, l'Inter torna a vincere e si cuce sulla maglia il 21esimo scudetto della sua storia. Ecco, tappa dopo tappa, il 'film' dello scudetto: 1^ GIORNATA (250825) Partenza col botto per la nuova Inter di Christian Chivu: esordio a San Siro e Torino travolto 5-0 con Bastoni ad aprire le marcature, la doppietta di Thuram e i gol di Lautaro e Bonny. 2^ GIORNATA (310825) Primo scivolone: in campo ancora al Meazza, i nerazzurri perdono 2-1 con l'Udinese nonostante il vantaggio iniziale di Dumfries. 3^ GIORNATA (130925) Derby d'Italia amaro e seconda sconfitta di fila: all'Allianz Stadium l'Inter perde con la Juve 4-3, beffata dal gol allo scadere di Adzic.🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - La falsa partenza, poi la grande rimonta: il 'film' dello Scudetto Notizie correlate Volley B1 donne: successo in rimonta per le ragazze del tecnico Ghiselli. In B2, bene l’Eco Termologic. Falsa partenza per la Vtb: poi mette il turbo e vinceDm Sistemi Group 3 Anderlini Modena 1 (17-25, 25-17, 25-18, 25-19) DM SISTEMI GROUP VOLLEY TEAM BOLOGNA: Taiani 11, Fucka 16, Bongiovanni 7, Pinali... “Parlavo al vuoto”: il microfono non funziona, problemi tecnici per Tredici Pietro a Sanremo 2026. La falsa partenza, poi l’intervento di Carlo Conti – VIDEOIl debutto sul palco dell’Ariston non si scorda mai, a maggior ragione se accompagnato dal più classico degli imprevisti della diretta. Contenuti di approfondimento Si parla di: Finale Scudetto, partenza a tutto gas della Sir. Giannelli: Cancelliamo gara uno e pensiamo alla prossima; Volley: finale Scudetto atto secondo, Lube sotto rete domenica al Palas in cerca di riscatto contro la Sir.