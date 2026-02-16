Inter perché il mal da big match non può dirsi scomparso

L’Inter ha affrontato un grande match, ma il mal di big match non si è ancora allontanato. La squadra nerazzurra, prima in classifica, ha vinto, ma i problemi evidenti in queste partite importanti rimangono. Domenica, contro una rivale diretta, ha mostrato segni di ripresa, anche se alcune lacune sono ancora visibili. La squadra ha dimostrato carattere, ma i dubbi sulla sua tenuta nei confronti delle grandi si fanno ancora sentire.

Si dice che una rondine non faccia primavera. Così come per l’Inter, capolista indiscussa della Serie A, una vittoria in un big match non può certificare la guarigione dal male che ha attanagliato la squadra nerazzurra da due anni solari a questa parte. Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, perché il mal da big match non può dirsi scomparso Da più di un anno zero vittorie contro le grandi: perché l'Inter non vince più i big match Big match Inter, cinque indizi fanno una prova. Il rendimento preoccupa e i numeri spiegano il perché L'Inter si prepara ad affrontare un grande appuntamento, ma il rendimento recente desta preoccupazioni. The ULTIMATE Big Bang Theory Marathon | 400+ Facts (90 Min Special) Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Serena: Rosso a Kalulu? Scelta mal fatta: se vogliamo togliere le simulazioni…; Inter-Juve, le pagelle: Bastoni, il tuffo non gli fa onore, 4,5. Cuore Locatelli, 7; Chivu e il mercato bastardo: perché l’Inter è rimasta senza rinforzi a gennaio; Inter, perché il mal da big match non può dirsi scomparso. Rabiot e l'Inter impunita: furia Milan, rabbia tifosi per Fabbri e per i numeri clamorosi sui falliIl rosso all'ex Juve e la disparità arbitrale quando scende in campo l'Inter scatena una bufera sui social: ecco perché ... tuttosport.com Chiariello: Il Napoli deve ringraziare l'Inter! Coppa Italia per riscattare la pessima ChampionsUmberto Chiariello su Radio Crc nel suo consueto editoriale ha parlato del Napoli che oggi affronta il Genoa prima dei quarti di Coppa Italia: Dai calcoli che qualcuno ha effettuato ... tuttonapoli.net #Juventus - Si ferma #Holm dopo il match contro l' #Inter: lesione miotendinea di basso-medio grado del soleo per il terzino svedese e almeno un mese di stop @calciomercatoit x.com Insulti ai dirigenti della Juve alla fine del match con l'Inter: costretti a lasciare la tribuna di San Siro facebook