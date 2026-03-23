Conte non è più afflitto da una lunga lista di assenze per infortuni, si potrebbe dire che la nuvoletta impiegatizia da ragionier Fantozzi si è finalmente diradata. Il Napoli ha combattuto duramente in tutti questi mesi per non perdere mai il contatto con la vetta della classifica, come ha più volte giustamente sottolineato il mister, e quindi oggi può tirare le somme e guarda con occhio diverso al finale di stagione. E Conte non si è tirato indietro, subito dopo la vittoria contro Cagliari ha parlato a modo suo di scudetto, precisando che il Napoli sta mettendo pressione all’Inter e che nessuno può togliere agli azzurri la voglia e la volontà di crederci. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Di Canio: “Conte dirà nello spogliatoio: “Andiamo a vincere in casa col Milan. Doppio scudetto e diventate eroi”

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