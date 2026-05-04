Anna ricorda con dolore il figlio, Alessandro, descritto come un bambino speciale e un campione di generosità. Lo descrive mentre indossa medaglie al collo e si muove in handbike, mentre sorride e vince nelle competizioni. La donna parla delle sue esperienze e dei momenti felici condivisi con il figlio, sottolineando il suo spirito vivace e la sua passione per lo sport.

Alessandro da bambino, con le medaglie al collo e in handbike. Alessandro che gioisce, vince e sorride. In ogni momento della sua vita, perché lui "non si è mai arreso". Sono fotografie, scatti e momenti incorniciati sulle credenze o appesi ai muri della casa di famiglia di Castel Maggiore, dove ancora vive la mamma Anna, ottantotto primavere e una vita spesa per i figli. Proprio tra quelle mura, che hanno visto Alessandro (come sempre lo chiama la sua mamma) crescere e da bambino diventare un adulto, la signora Anna ha saputo della sua scomparsa. Lo racconta seduta in cucina, con le mani che tremano e la voce ancora scossa. Gli occhi brillano e qualche lacrima li riempie, ma poi compare sulle labbra un sorriso.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il dolore di mamma Anna: "Mio figlio era speciale. Campione di generosità"

The Hidden Success Habits of Billionaires and Champions in 3 Hours

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