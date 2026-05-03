La madre di Zanardi ha raccontato che a mezzogiorno il figlio stava bene, ma in serata la sua condizione è peggiorata drasticamente. Ha descritto il ragazzo come dolcissimo, sottolineando le tante soddisfazioni ricevute da lui nel corso degli anni. La famiglia sta vivendo un momento difficile e difficile da affrontare, dopo aver visto peggiorare improvvisamente le condizioni di Zanardi.

“Resta tutto questo amore. Resta la dolcezza, ecco che cosa resta. Alex è stato un ragazzo dolcissimo, un ragazzo stupendo”. Sono le parole di Anna, la mamma di Alex Zanardi, intervistata da Repubblica nella casa di Cerro Maggiore dove la famiglia si è trasferita quando Zanardi era un bambino. “Non ho dormito. Sono molto stanca. A mezzogiorno stava bene, la sera non c’era più”, racconta. C’è il dolore, ci sono i ricordi. “Alex è stato il massimo. Mi ha dato tante di quelle soddisfazioni. Adesso, però, le sto pagando tutte. Ma insomma, è andata così. Quando andava in America e sui grattacieli c’era scritto “Go Alex”. Oppure quando lo vedevo in televisione vincere le medaglie paralimpiche.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Zanardi, il dolore di mamma Anna: "A mezzogiorno stava bene, la sera non c'era più"

Notizie correlate

La mamma di Alex Zanardi: “A mezzogiorno stava bene, la sera non c’era più. Ora non so come farò”Il dolore della madre di Zanardi dopo la sua morte: "L'ho saputo venerdì sera da mio fratello, non si sa cosa sia stato.

Leggi anche: Morti sospette, il dolore della figlia di una presunta vittima: "Papà stava bene, era attivo. Speriamo non c'entri"

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Zanardi, la grandezza che non alza la voce; La morte di Zanardi, e la sua storia. Il dolore, gli incidenti, le imprese, le battute: Gli squali non mi considerano, pensano che io sia già stato sbranato; Zanardi, Inail: Profondo dolore per sua scomparsa, uomo e atleta straordinario; È morto Alex Zanardi, l'uomo che amava la vita a oltranza.

Alex Zanardi: il «troppo dolore» della mamma Anna e il lutto silenzioso della moglie Daniela e del figlio NiccolòI famigliari si stringono intorno al dolore per l'improvvisa scomparsa del campione: «A mezzogiorno stava bene, la sera non c’era più», le parole della madre Anna ... vanityfair.it

Mattarella Zanardi punto di riferimento anche oltre il mondo dello sportROMA (ITALPRESS) - Come l'intera Italia avverto profondo dolore per la morte di Alex Zanardi. Sportivo di eccelse qualità, ha dimostrato straordinaria personalità anche dopo il gravissimo incidente c ... gazzettadiparma.it

È morto Alex Zanardi. Lo annuncia la famiglia. Ex pilota di Formula 1 e campione-simbolo del paralimpismo, Zanardi, nato a Bologna, aveva 59 anni. Dopo l'incidente automobilistico del 2001 a causa del quale aveva subito l'amputazione delle gambe, si er - facebook.com facebook

#Zanardi, il sorriso del benefattore Il commento del Direttore Ivan Zazzaroni x.com