Il continuo scroll impedisce lo sviluppo dell’attenzione e crea dipendenza Vi spiego come difendere i vostri bambini INTERVISTA al Professor Giovanni Mento

Un esperto ha spiegato come l'uso eccessivo del digitale possa influire sull'attenzione dei bambini, sottolineando che il continuo scrolling online può creare dipendenza e ostacolare lo sviluppo delle capacità di concentrazione. La discussione sull'impatto della tecnologia sui più giovani coinvolge diversi settori sociali e rimane al centro del dibattito pubblico in molte nazioni.

L’uso del digitale tra i bambini è un dibattito forte che coinvolge vari ambiti della società ed è un discorso al centro dell’attenzione in molti Paesi. Ma quali strumenti e come possiamo procedere per realizzare un’efficace azione educativa sul buon uso del digitale? Ne abbiamo parlato con il Professor Giovanni Mento psicologo e docente presso l’Università di Padova, coordinatore del gruppo di ricerca Neuro.Dev. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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