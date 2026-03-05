In Brianza sbarcano Alessio e Cristiano i re del panzerotto che crea dipendenza

In Brianza, domenica 8 marzo alle 12, si terrà l’inaugurazione di Don panzerotto, un locale dedicato ai panzerotti situato in piazza Monsignor Biella 26 a Seregno. Il nuovo punto vendita si aggiunge a quelli già presenti a Monza ed è stato aperto dai fratelli Alessio e Cristiano Villa, entrambi pizzaioli. L’evento prevede l’apertura ufficiale del locale specializzato in panzerotti.

"I panzerotti che creano dipendenza" sbarcano anche in Brianza. Domenica 8 marzo alle 12 in piazza Monsignor Biella 26 a Seregno sarà inaugurato Don panzerotto, il locale specializzato in panzerotti già presente a Monza e nato dal genio di Alessio e Cristiano Villa, i due fratelli pizzaioli la cui parabola professionale è cominciata trent'anni fa nella città di Teodolinda con l'apertura della nota catena di pizzerie A' pizza. Da sempre amatissimo e diventato famoso per la varietà delle sue creazioni gastronomiche, l'apertura del nuovo Don panzerotto è già attesissima: "Ogni panzerotto è un capolavoro: la pasta fragrante, il ripieno abbondante e gli ingredienti freschissimi rendono ogni morso un'esperienza indimenticabile" si legge nelle recensioni dei clienti. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

