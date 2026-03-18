Il Grande Fratello Vip 2026 è iniziato con scene di forte impatto, tra urla di una concorrente, l’ira di un’altra e confronti tra due opinioniste. Durante la prima puntata, trasmessa il 17 marzo a Roma, sono stati presentati tutti e sedici gli inquilini, con alcuni momenti di tensione e confronti diretti. Sono stati annunciati anche i nominati della serata.

Roma, 17 marzo 2026 – Partenza migliore non poteva esserci, perlomeno dal punto di vista delle dinamiche: il Grande Fratello Vip 2026 ha vissuto martedì 17 marzo una prima puntata che ha visto l’ingresso di tutti i 16 inquilini. Il primo a entrare nella Casa è il ballerino e coreografo Raimondo Todaro, che viene accolto dai quattro “inquilini di lungo corso” - sono all’interno della Casa dal pomeriggio di venerdì 13 marzo - Renato Biancardi, Ibiza Altea, Raul Dumitras e Adriana Volpe. Seconda concorrente ad entrare è Alessandra Mussolini. Tocca poi a Giovanni Calvario e Paola Caruso. Questi due nuovi inquilini della Casa hanno un segreto da mantenere: per i primi giorni sono gli unici a sapere dell’esistenza di una stanza segreta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il Grande Fratello Vip 2026 inizia col botto: le urla di Paola Caruso, l’ira di Alessandra Mussolini, le frecciate fra Antonella Elia e Adriana Volpe. I nominati della prima puntata

Articoli correlati

Grande Fratello Vip 2026: da Alessandra Mussolini alle veterane Antonella Elia e Adriana Volpe, ecco il castE se Selvaggia Lucarelli ritroverà delle vecchie conoscenze di Ballando con l'ex maestro Raimondo Todaro passato poi ad Amici, Alessandra Mussolini e...

Grande Fratello Vip, il cast ufficiale da Adriana Volpe a Antonella Elia e Paola CarusoÈ tutto pronto o quasi per il ritorno in tv del Grande Fratello Vip a quasi tre anni dalla conclusione dell'ultima edizione, condotta da Alfonso...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Grande Fratello Vip

Temi più discussi: Grande Fratello Vip al via, quando inizia: concorrenti e dove vederlo; Grande Fratello Vip, il cast ufficiale da Adriana Volpe a Antonella Elia e Paola Caruso; Grande fratello Vip, svelato il cast della nuova edizione condotta da Ilary Blasi; Che scuola hanno fatto i concorrenti del Grande Fratello Vip 2026.

Il Grande Fratello Vip 2026 inizia col botto: le urla di Paola Caruso, l’ira di Alessandra Mussolini, le frecciate fra Antonella Elia e Adriana Volpe. I nominati della prima ...Le gaffe di Ilary Blasi sin dall’inizio: dal ritorno della famigerata patata sino alla parolaccia in diretta: cosa è successo martedì 17 marzo ... quotidiano.net

Grande Fratello Vip 2026, già il primo flirt: fra Ibiza e Renato è strategia?La modella italoamericana e il cantante si sono avvicinati durante i primi giorni nella Casa: cosa succederà nei prossimi giorni? quotidiano.net

Ilary Blasi sta sostituendo Alfonso Signorini al Grande Fratello VIP. Sta facendo un buon lavoro - facebook.com facebook

"Grande Fratello Vip", prime confidenze nella Casa: dalla storia d'amore di Adriana Volpe alla voglia di ripartire di Raul #grandefratellovip #adrianavolpe x.com