Il Diavolo veste Prada 2 la fine dei giornali e l’inizio di Milanandia

Da linkiesta.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo capitolo intitolato “Il Diavolo veste Prada 2” ha attirato l’attenzione, segnando un cambiamento nel panorama mediatico. La narrazione non si concentra più sulla moda o sulle riviste patinate, né su figure come l’ex direttrice di un’importante rivista di moda. La pellicola si distingue per aver abbandonato i temi tradizionali legati all’industria fashion, aprendo nuove strade narrative. Contestualmente, si parla anche di un nuovo approccio editoriale chiamato “Milanandia”.

“Il Diavolo veste Prada 2” non è un film sulla moda, né sulle riviste patinate di moda. E neppure su Anna Wintour più o meno infernale (nel film di vent’anni fa), più o meno redenta (in quello di oggi). È un film sul giornalismo, quello delle grandi redazioni chiassose, disordinate, vive, abitate da varia umanità, quasi tutta disponibile a vendersi la madre per una firma in prima pagina. Quello dei giornali di carta, profumati d’inchiostro e oggi puzzolenti di stantio, agonizzanti come pesci rossi in un acquario di cui nessuno si cura. Anna che è donna di mondo e che, come tale, sa quando il gioco finisce, ha mangiato la foglia da tempo. Lei...🔗 Leggi su Linkiesta.it

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Il Diavolo Veste Prada 2 | Trailer Finale

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