Il Diavolo veste Prada 2 | un’intelligente riflessione sulla fine di un’era

Siamo tornati nelle sale per Il Diavolo veste Prada 2 (uscito in Italia il 29 aprile) con un misto di curiosità e quel timore reverenziale che si prova davanti ai grandi classici. La notizia vera? Non è l’operazione nostalgia che tutti temevamo. Se il primo film era il manifesto di un’epoca d’oro, questo sequel è il racconto di ciò che resta dopo che il terremoto digitale ha raso al suolo le vecchie certezze. Non è un film che vive di rendita. Certo, rivedere Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci sullo schermo è un piacere immediato, ma la forza dell’operazione sta nel contesto: non siamo più nel 2006. Oggi il successo è un’equazione instabile e il film usa proprio questo scarto generazionale per dare un senso alla sua esistenza.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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