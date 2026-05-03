Il Diavolo veste Prada 2 | il ritorno di un’icona già campione di incassi

Dopo anni di attesa e voci insistenti, Il Diavolo veste Prada 2 si impone come uno dei titoli più discussi e redditizi della stagione cinematografica. Il sequel dell’amata pellicola sulla moda, conquista sia i fan storici, sia una nuova generazione di spettatori con ben 8.247.507 euro ed oltre 1milione di presenze. A livello globale la cifra sale a 32,5 milioni di dollari, esclusi i dati delle anteprime. Il film si piazza al primo posto in quasi tutti i mercati globali. A guidare ancora una volta il successo della pellicola è l’intramontabile Meryl Streep, che riprende il ruolo di Miranda Priestly con la stessa eleganza tagliente che aveva reso il personaggio leggendario.🔗 Leggi su 361magazine.com

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Il Diavolo Veste Prada 2 | Trailer Ufficiale

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