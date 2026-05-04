il diavolo veste prada 2 fa la storia del box office italiano

Il weekend del 30 aprile 3 maggio 2026 passerà alla storia del cinema italiano: Il diavolo veste Prada 2 ha fatto il suo ingresso nelle sale con un’esplosione senza precedenti, trascinando l’intero mercato verso risultati eccezionali. Il sequel con Meryl Streep e Anne Hathaway ha esordito con 11.460.189 euro nel weekend, per una media di 16.779 euro in 683 cinema. Aggiungendo l’incasso del 29 aprile giorno di apertura il totale in cinque giorni sale a 14.178.176 euro, proiettando il film direttamente al secondo posto nella classifica degli incassi dell’anno solare, alle spalle solo di Buen Camino di Checco Zalone (27,1 milioni), che però aveva debuttato a Natale.🔗 Leggi su Tutto.tv

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Il Diavolo Veste Prada 2 | Anteprima Italiana

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Grande esordio per Il diavolo veste Prada 2 che ha incassato 11.460.189 euro, dopo cinque giorni il totale è di 14.178.176 euro. Miglior incasso d'apertura dell'anno e terzo dal 2021, dietro a Buen Camino (€27,1 milioni) e di Inside Out 2 (€12,9 milioni). Micha - facebook.com facebook

Effetto Diavolo veste Prada 2 sul made in Italy: tutte le griffe e gli stilisti italiani del sequel x.com