Il Diavolo Veste Prada 2 domina il box office | miglior apertura del 2026

Un successo preventivato. Il Diavolo Veste Prada 2, sequel dell’iconico fenomeno globale, conquista subito il box office italiano. Dopo il primo weekend di programmazione, il film si piazza al primo posto con un incasso superiore ai 14 milioni di euro e 1,7 milioni di spettatori, segnando la miglior apertura del 2026. Grande soddisfazione nelle parole di Daniel Frigo, Country Manager di The Walt Disney Company Italia: “Sono davvero orgoglioso ed entusiasta dei risultati al box office de Il Diavolo Veste Prada 2, che ha raggiunto oltre €14M con più di 1.7M di presenze in Italia. Numeri che dimostrano come Miranda, Andy, Emily e Nigel siano entrati nel cuore di tutti gli italiani.🔗 Leggi su 361magazine.com

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Il Diavolo Veste Prada 2 | Trailer Ufficiale

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