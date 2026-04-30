Box office esordio boom per ‘Il Diavolo Veste Prada 2’

Da periodicodaily.com 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle sale italiane, il film 'Il Diavolo Veste Prada 2' ha registrato un avvio molto positivo, con un incasso di 2 milioni di euro nel primo giorno di programmazione. Si tratta di un risultato significativo per il debutto del film, che ha attirato un grande pubblico fin dalle prime proiezioni. La pellicola, sequel di un titolo molto noto, ha suscitato grande interesse tra gli spettatori italiani.

(Adnkronos) – Esordio boom nelle sale italiane per 'Il Diavolo Veste Prada 2', che nel primo giorno di programmazione ha totalizzato 2.707.615 euro al botteghino, con 341.356 presenze, risultando di gran lunga il titolo più visto della giornata di mercoledì. Per rendere l'idea, al secondo posto negli incassi di ieri si è piazzato 'Michael' con 582.408 euro e 82.032 presenze (portando a 8.741.317 euro gli incassi totali del biopic su Jacko, uscito il 22 aprile) e al terzo 'Lee Cronin – La Mummia' con 22.987 euro e 3.476 presenze. Quarta posizione per 'Super Mario Galaxy – Il film' con 20.472 euro e 3.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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