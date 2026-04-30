Box office esordio boom per ‘Il Diavolo Veste Prada 2’

Nelle sale italiane, il film 'Il Diavolo Veste Prada 2' ha registrato un avvio molto positivo, con un incasso di 2 milioni di euro nel primo giorno di programmazione. Si tratta di un risultato significativo per il debutto del film, che ha attirato un grande pubblico fin dalle prime proiezioni. La pellicola, sequel di un titolo molto noto, ha suscitato grande interesse tra gli spettatori italiani.