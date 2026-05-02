Il Diavolo veste Prada 2 incassa 8,2 milioni in tre giorni | è il miglior debutto del 2026

Il film Il Diavolo veste Prada 2 ha raccolto 8,2 milioni di euro nei primi tre giorni di programmazione nelle sale italiane. Si tratta del miglior debutto cinematografico del 2026 e dell'undicesimo risultato più elevato di sempre nel paese. La pellicola è stata distribuita nelle sale italiane e ha attirato un grande pubblico in breve tempo. La sua uscita ha suscitato grande interesse tra gli spettatori.

Il Diavolo veste Prada 2 debutta nelle sale italiane con 8,2 milioni in tre giorni: è il miglior esordio cinematografico del 2026 e l'undicesimo di sempre in Italia.🔗 Leggi su Fanpage.it

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"Due biglietti per "Il diavolo veste Prada 2" Per favoreeeee" cit. Pau Brunet #IlDiavoloVestePrada2 - facebook.com facebook