Altro che glow up | Il diavolo veste Prada 2 celebra il funerale del giornalismo – La recensione

Un nuovo film dedicato a un famoso personaggio del mondo della moda ha suscitato molte polemiche, descrivendosi come un attacco al giornalismo. La pellicola, che si presenta come un sequel di un celebre titolo del 2006, riprende un personaggio iconico interpretato da un’attrice Premio Oscar. La trama si concentra sui temi della moda e del potere, con dialoghi e scene che hanno attirato l’attenzione per il loro tono critico nei confronti del settore giornalistico.

«Tutti vogliono essere noi», diceva Miranda Priestly (Meryl Streep) nel 2006, chiudendo la conversazione con la stessa scioltezza con cui troncava la carriera di uno stilista. Vent’anni dopo, la domanda semmai è un’altra: chi vorrebbe ancora esserlo? Il diavolo veste Prada 2, in sala dal 29 aprile, si presenta come un ritorno – stessi volti, stessi rituali, persino il calco della scena iniziatica nel guardaroba della rivista Runway – ma somiglia più a una visita guidata tra le rovine di ciò che il primo film rappresentava. Non tanto (o non solo) la moda, quanto un’idea di potere che funzionava come un ordine sacerdotale, capace di stabilire cosa contava e cosa no.🔗 Leggi su Open.online IL DIAVOLO VESTE PRADA 2 Trailer Ufficiale Italiano (2026) Meryl Streep | Al Cinema Notizie correlate Il Diavolo veste Prada 2, la recensioneOggi Miranda non dice più ad Andy Sachs di «non essere ridicola» perché «tutti vogliono essere noi»: con i tagli che la crisi della carta stampata e... Giornalismo virtuale e reale. Torna al cinema “Il diavolo veste Prada 2”A 20 anni da “Il diavolo veste Prada” in arrivo al cinema dal 29 aprile il secondo capitolo. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Guida Outfit Infinity Nikki: Ottieni ogni set [Consigli]; Il definitivo glow up della Pianese: una stagione vissuta a 360°, in campo e fuori; Rafael Leao fa i complimenti al PSG. Che gli ha (giustamente) preferito Kvaratskhelia. Boyfriend glow-up: il trend virale di TikTok che divide gli uominiUna nuova moda sta conquistando i feed di TikTok: il boyfriend glow-up. Un fenomeno che vede le fidanzate diventare le direttrici artistiche di un cambio di stile radicale per i loro compagni. 105.net Cosa significa Glow up? Valorizzare la propria bellezza esteriore e interioreIn inglese, glow up è un’espressione utilizzata quando, ad esmepio, una celeb si mostra particolarmente raggiante ad un evento, oppure, come accade sempre più spesso, quando riappare dopo un percorso ... iodonna.it Corriere della Sera. . Hanno viaggiato più lontano dalla Terra di chiunque altro nella storia, rischiando la vita per portare una navicella spaziale di nuova concezione nella sua prima missione con equipaggio intorno al lato oscuro della Luna. Ma quando l'equi - facebook.com facebook