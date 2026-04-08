L'esposizione Ruffles & Ribbons, allestita presso la Frick Collection, presenta una selezione di capi di moda dell’epoca di Maria Antonietta. La mostra si concentra sui dettagli delle tavole di moda dell’epoca, con particolare attenzione a elementi come volant e nastri. La rassegna permette di osservare da vicino gli abiti e gli accessori che caratterizzavano lo stile di quel periodo storico.

La Frick Collection ospita l’esposizione Ruffles & Ribbons, una rassegna dedicata alle tavole di moda dell’epoca di Maria Antonietta. La mostra, curata da Yifu Liu, mette in luce l’estetica sfarzosa del Settecento francese attraverso 24 incisioni colorate a mano. Questi lavori appartengono alla Gallerie des modes et costumes français, pubblicata tra il 1778 e il 1787. L’istituzione custodisce circa 400 stampe originali di questo archivio, che all’epoca fungeva da guida di stile per l’aristocrazia. L’evento si inserisce in un percorso più ampio che include anche Gainsborough: The Fashion of Portraiture, focalizzata sulle dinamiche sociali e l’abbigliamento nell’Inghilterra del secolo XVIII. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Maria Antonietta, la prima influencer: il segreto dello stile Versailles

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