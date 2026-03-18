Putin ha spento internet sui cellulari | l’ansia da sicurezza dello zar isola la Russia

Il 18 marzo 2026, in Russia, il presidente ha deciso di disattivare l'accesso a internet sui dispositivi mobili, interrompendo le comunicazioni digitali nel paese. Questa misura, annunciata ufficialmente, ha provocato disagi e confusione tra la popolazione, che si trova ora senza collegamenti online sui propri smartphone. La decisione ha suscitato reazioni diverse, mentre le autorità cercano di gestire le conseguenze di questa scelta improvvisa.

Roma, 18 marzo 2026 – Se continua così, in Russia per comunicare dovranno tornare ai piccioni viaggiatori. La notizia è stata confermata dal portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov: internet sul telefonino in Russia non funziona e non è un caso. Si tratta di una determinata scelta politica dove la motivazione ufficiale, ma in parte anche ufficiosa, è la sicurezza nazionale. I disagi per la popolazione sono parecchi ma questo non sembra interessare alla Piazza Rossa, per la quale le interruzioni andranno avanti "finché sarà necessario”. Come in tutte le cose che riguardano la Russia, va tenuto conto del rovescio della medaglia. Peskov ha più volte sottolineato che si tratta di una misura per tutelare la popolazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Putin ha spento internet sui cellulari: l’ansia da sicurezza dello zar isola la Russia Articoli correlati Leggi anche: Ucraina-Russia, Putin ‘inventa’ la minaccia nucleare di Kiev: l’annuncio dello zar Putin: «La Russia crede nella vittoria». Mosca insiste: «Droni contro villa dello zar». E mostra un filmato. L'Ue: accuse infondateIl presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato mercoledì sera, nel suo discorso di Capodanno, che l'accordo di pace per porre fine al...