Glazed nails le unghie effetto glassa conquistano TikTok e trasformano la manicure nel trend più goloso del momento

Le unghie effetto glassa stanno diventando il nuovo trend su TikTok, attirando l’attenzione di molte appassionate di manicure. Ispirate alle ciambelle americane glassate, queste unghie brillanti e eleganti sono semplici da realizzare e si prestano a diverse personalizzazioni. La tendenza si diffonde rapidamente tra chi cerca un look originale e dal tocco goloso.

L’ispirazione arriva dalle iconiche ciambelle americane glassate, ma il risultato è una manicure luminosa, chic e facilissima da personalizzare. Scorri TikTok, fermati su un video beauty qualsiasi e quasi sicuramente le vedrai. Le glazed nails sono ovunque. Luminose, lucide, irresistibilmente glossy, sembrano appena uscite da una pasticceria più che da un salone di manicure. Il motivo del loro successo è semplice. Sono eleganti ma giocose, minimal ma allo stesso tempo super scenografiche. Le unghie effetto glassa sono diventate uno dei trend beauty più virali degli ultimi mesi. La loro forza sta in un finish luminoso e leggermente perlato che ricorda la superficie delle classiche ciambelle glassate americane. 🔗 Leggi su 361magazine.com

