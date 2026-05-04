Il cinipide torna a far paura | Coldiretti Avellino lancia l’allarme

Il cinipide, un insetto originario della Cina, sta nuovamente causando problemi alle coltivazioni di castagno in Campania. Coldiretti Avellino ha diffuso un allarme riguardo alla diffusione di questa specie, che sta provocando danni significativi alle piante. La presenza del parassita ha riacceso le preoccupazioni tra gli agricoltori della regione, interessati alla tutela delle coltivazioni e alla gestione della situazione.

Tempo di lettura: 2 minuti La coltivazione del castagno in Campania è a rischio a causa della diffusione del Cinipide del Castagno (Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu), un insetto galligeno originario della Cina che sta causando danni ingenti alle coltivazioni. La Coldiretti Campania lancia l’allarme e chiede alla Regione di intervenire con urgenza istituendo un tavolo tecnico permanente. La presenza del parassita, praticamente in tutte le province della Campania, costituisce un segnale inequivocabile di un peggioramento del quadro fitosanitario che, se non affrontato con urgenza, rischia di compromettere irrimediabilmente la produzione castanicola della stagione in corso e delle stagioni future.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Il cinipide torna a far paura: Coldiretti Avellino lancia l’allarme Notizie correlate Allarme Cinipide del Castagno: l'appello della ColdirettiA rischio, la coltivazione del castagno in Campania, a causa della diffusione del Cinipide del Castagno (Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu), un insetto... Allarme Cinipide del Castagno in Irpinia: Coldiretti chiede tavolo tecnico permanenteLa coltivazione del castagno in Campania è a rischio a causa della diffusione del Cinipide del Castagno (Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu), un insetto... Approfondimenti e contenuti Castagneti della Campania sotto attacco: Coldiretti lancia l’allarme cinipide: La diffusione del cinipide del castagno minaccia la produzione in Campania. Coldiretti chiede alla Regione l'istituzione immediata di un tavolo tecnico e interventi di lotta biologica ... infocilento.it Ad Avellino il villaggio della ColdirettiPrende il via domani, venerdì 24 aprile, il Villaggio Contadino Coldiretti, che fino a domenica trasformerà Piazza Libertà e Corso Vittorio Emanuele II in una ... napolivillage.com