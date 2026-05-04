' Il chiasso delle cose' di Federico Malvaldi a Ballast - Officine creative
Mercoledì 6 maggio 2026, ore 21.00 presso Ballast - Officine Creative (via Giunta Pisano 14, Pisa) andrà in scena 'Il chiasso delle cose' di Federico Malvaldi, con Marco Fiorentini, una produzione Guascone Teatro in collaborazione con Remuda Teatro.Lo spettacolo è il penultimo appuntamento con la.🔗 Leggi su Pisatoday.it
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