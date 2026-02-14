A9 Lainate–Como–Chiasso | chiuso di notte lo svincolo di Ponte Chiasso in entrata

Lo svincolo di Ponte Chiasso sulla A9 Lainate–Como–Chiasso sarà chiuso di notte per lavori di manutenzione. La decisione si è resa necessaria per sostituire le barriere antirumore danneggiate. Il blocco interesserà le entrate in direzione di Como e Lainate nelle notti di martedì 17 e mercoledì 18 febbraio, dalle 21:00 alle 5:00, e si ripeterà anche nelle notti di venerdì 20 e sabato 21 febbraio.

Interventi sulle barriere antirumore: stop all’accesso verso Como e Lainate nelle notti del 17, 18, 20 e 21 febbraio. Percorsi alternativi consigliati Sulla A9 Lainate–Como–Chiasso, per consentire lavori di manutenzione delle barriere antirumore, sarà chiuso lo svincolo di Ponte Chiasso, in entrata verso ComoLainate, nei seguenti giorni e orari: Aggiornamenti costanti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono disponibili attraverso i collegamenti in onda su RTL102.5, RTL102.5 Traffic, Rai Isoradio, Canale 5 e La7, sull’app “Autostrade per l’Italia”, sul sito autostrade.it, tramite i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving nelle aree di servizio.🔗 Leggi su Quicomo.it

Nella notte tra mercoledì 17 e giovedì 18 dicembre, l'autostrada A9 tra Como Centro e Chiasso sarà chiusa al traffico verso la Svizzera.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Nuova settimana, nuove manutenzioni: ecco tutte le chiusure notturne sull’autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso; A9, raffica di chiusure notturne tra Como e Chiasso: tratti chiusi e svincoli bloccati per una settimana; A9 Lainate-Como-Chiasso: chiusure notturne per trasporti eccezionali; Incidente tra due auto sull'A9, due feriti lievi e coda sull'autostrada.

A9 Lainate-Como-Chiasso: chiusure notturne per trasporti eccezionaliNotte di disagi in arrivo per chi dovrà percorrere l’autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso. Per consentire il transito di trasporti eccezionali, dalle 22 di martedì 10 febbraio alle 5 del mattino di ... varesenews.it

A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSI PER UNA NOTTE I TRATTI COMO CENTRO-CHIASSO E LAGO DI COMO-ALLACCIAMENTO A59A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSI PER UNA NOTTE I TRATTI COMO CENTRO-CHIASSO E LAGO DI COMO-ALLACCIAMENTO A59Roma, 9 febbraio 2026 - Sulla A9 ... trasporti-italia.com

Autostrade per l'Italia ha diramato un avviso per la giornata di oggi, 2 febbraio, che riguarda anche la Milano-Varese e la Gallarate-Gattico oltre all'A9 Lainate-Como-Chiasso facebook