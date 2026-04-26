Comincia il festival MilanoMusica Nel segno delle lontananze creative

È iniziato il 35° Festival MilanoMusica, curato da Cecilia Balestra, con il titolo “Lontananze Creative”. La manifestazione si svolge nella città e propone una serie di eventi dedicati alla musica contemporanea. La prima giornata ha visto esibirsi diversi artisti e ensemble, attirando un pubblico appassionato e interessato alle nuove composizioni. La rassegna proseguirà nei prossimi giorni con altri concerti e incontri dedicati alla creatività musicale.

Partenza alla grande per il 35° Festival MilanoMusica, a cura di Cecilia Balestra, dal titolo suggestivo “Lontananze Creative“. Oggi nel Ridotto dei Palchi della Scala il Quartetto Noûs alle 11.30, e il Trio di Parma alle 19.30. Il Quartetto, nel nome di György Kurtág, porta “Hommage à András Mihály 12 microludi per quartetto d’archi op. 13“, cui accosta pezzi di Leoš Janácek, Luciano Berio, Adriano Guarnieri. Il Trio di Parma propone invece un appuntamento interamente dedicato a Morton Feldman. Domani sera il festival si sposta nella chiesa di Sant’Angelo, nel segno del repertorio organistico contemporaneo: il brillante organista Thomas Ospital, titolare nella chiesa di Saint-Eustache a Parigi, presenta brani di Messiaen, Guillou e Ligeti, con una virtuosistica improvvisazione finale.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Comincia il festival MilanoMusica. Nel segno delle lontananze creative Notizie correlate UAE Tour femminile 2026: si comincia ovviamente nel segno di Lorena WiebesChi se non lei? Si apre ovviamente nel segno di Lorena Wiebes l’UAE Tour al femminile, corsa a tappa negli Emirati Arabi che ha preso il via oggi. Lucca Collezionando 2026 – Torna il Festival del Fumetto Vintage-Pop nel segno di ValentinaTra gli ospiti del mondo fumetto Sergio Gerasi, autore del manifesto di questa nona edizione della manifestazione e protagonista di una mostra con...