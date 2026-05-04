il censis incorona la radio

Il Censis ha pubblicato un rapporto che evidenzia come la radio continui a mantenere una posizione di rilievo nel panorama dei media italiani. Nonostante l’espansione di televisione, social e piattaforme digitali, la radio resta uno strumento molto utilizzato dagli italiani per informarsi e ascoltare musica. Il rapporto analizza i dati di ascolto e le tendenze di consumo, confermando la presenza stabile di questo mezzo di comunicazione nel tempo.

D'accordo, c'è la tv. D'accordo i social e il digitale crescono in modo esponenziale. Ma dal ventunesimo rapporto sulla comunicazione del Censis (intitolato «L'informazione nel mirino») emerge un quadro estremamente positivo per il media più «vecchio» di tutti ma anche quello che si è evoluto con più rapidità e saggezza, ossia la radio. Secondo i dati del Censis, la radio raggiunge il 78,4 per cento degli utenti, percentuale gigantesca che rende bene quanto questo mezzo sia centrale nella creazione e nell'intrattenimento dell'opinione pubblica. Tra le modalità di ascolto, quello in automobile raggiunge il 70 per cento, a conferma di quanto sia importante la battaglia #RadioInAuto lanciata da Confindustria (e appoggiata dai grandi network) per impedire alle case automobilistiche di togliere questo supporto dai loro allestimenti.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Panoramica sull’argomento

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