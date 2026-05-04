Il caso Rocchi scuote l’Italia il ‘transalpino Negreira’ è indagato per complicità in frode sportiva | Inter e Inzaghi sotto i riflettori

Un caso giudiziario coinvolge un dirigente francese, attualmente sotto indagine per presunte frodi sportive. La notizia, pubblicata da una testata sportiva spagnola, ha attirato l’attenzione sull’Italia, dove si trovano anche alcune squadre e figure tecniche coinvolte. La vicenda sta attirando l’attenzione del pubblico e degli organi sportivi, con risvolti che potrebbero interessare il mondo del calcio nazionale.

2026-04-26 08:27:00 Notizia fresca fresca direttamente dalle aride terre spagnole. Marca, sempre interessata al calcio di casa nostra, riporta quanto segue: Il calcio ancora una volta si guarda nello specchio che più teme. In Italia dove la parola arbitrato non è mai in punta di piedi e qualsiasi indagine si accende come un fiammifero in una stanza piena di gas, il caso Gianluca Rocchi ha aperto uno spiraglio inaspettato nel tratto finale della Serie A. L’arbitro designatore del Serie A e Serie B Su di lui è indagata la Procura di Milano per presunta “complicità in frode sportiva”, secondo l’agenzia AGI e riportato da diversi media italiani. Rocchi nega ogni irregolarità e si è subito sospeso per affrontare una causa che rischia di diventare il grande incendio istituzionale del calcio italiano.🔗 Leggi su Justcalcio.com

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