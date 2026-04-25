Il designatore Gianluca Rocchi indagato per frode sportiva | Inter-Verona e Udinese-Parma nel mirino

Il designatore degli arbitri è stato iscritto nel registro degli indagati a Milano con l'accusa di frode sportiva. Le indagini riguardano alcune partite del campionato di calcio italiano, tra cui incontri tra Inter e Verona e Udinese e Parma. I magistrati stanno analizzando le decisioni arbitrali prese durante queste sfide, senza ancora formulare conclusioni ufficiali. La vicenda è al centro di un procedimento giudiziario in corso.

Il designatore Gianluca Rocchi è finito nel registro degli indagati a Milano per frode sportiva. I magistrati stanno indagando sul calcio italiano e l'attenzione è stata posta anche su Inter-Verona e Udinese-Parma.🔗 Leggi su Fanpage.it

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