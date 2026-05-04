il caso ranucci nordio e la sinistra del sospetto permanente

Il caso tra un giornalista e un ex magistrato ha attirato l’attenzione dei media in questi giorni. La vicenda riguarda dichiarazioni fatte durante un programma televisivo e le successive reazioni, che hanno portato a riflettere su come vengono affrontate e gestite le critiche nel mondo dell’informazione e della giustizia. La discussione si inserisce in un quadro più ampio di tensioni e sospetti che coinvolgono alcuni esponenti politici e istituzionali.

Roma, 4 mag – Il caso Sigfrido Ranucci-Carlo Nordio più che una scivolata televisiva è il sintomo di un metodo. Ma soprattutto, è la fotografia di un sistema mediatico che da anni pretende di presentarsi come ultimo baluardo della libertà di stampa, mentre esercita una funzione politica precisa: costruire sospetti, orientare il dibattito, colpire selettivamente un’area, costringere l’avversario a difendersi non da fatti dimostrati, ma da ombre mediaticamente fabbricate. Ranucci e le accuse “da verificare”. La vicenda è già nota. Ranucci, parlando della grazia concessa a Nicole Minetti, ha evocato una testimonianza secondo cui il ministro Carlo Nordio sarebbe stato visto in Uruguay, nel ranch di Giuseppe Cipriani.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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