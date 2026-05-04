Il caso Garlasco quando la realtà ricorda la commedia dell’assurdo

Il caso di Garlasco continua a suscitare attenzione per le sue svolte complesse e imprevedibili. La vicenda giudiziaria ha visto numerosi passaggi, con accuse, indagini e processi che si sono susseguiti nel corso degli anni. Le vicende sono state al centro di discussioni pubbliche e hanno coinvolto diversi soggetti, con sviluppi che spesso sono stati oggetto di attenzione mediatica. La storia rimane un esempio di come la realtà possa a volte assumere tratti quasi surreali.

Ah, se ci fossero ancora un Risi, un Monicelli, un Sonego e Age-Scarpelli, quale magnifico soggetto saprebbero trarre dall’abisso di Garlasco. Se ci fosse ancora un Alberto Sordi da scaraventare nuovamente a Vigevano nel ruolo, stavolta non del maestro cornuto ma dell’avvocato improbabile o del magistrato un po’ cialtrone. La commedia all’italiana è un genere comunque immortale, perché è la realtà del Paese che ancora offre personaggi di pura fantasia eppure, a loro modo, reali. La pasionaria che ha consumato una vita per i codici e forse per un amore non corrisposto. Personaggi di fantasia, beninteso, somiglianze puramente casuali, solo che il soggetto sarebbe magnifico per un nuovo capitolo della comedie humaine del Bel Paese.🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Il caso Garlasco, quando la realtà ricorda la commedia dell’assurdo Delitto di Garlasco, conto alla rovescia per la chiusura delle indagini - Ore 14 del 27/04/2026 Notizie correlate Leggi anche: **Caso Garlasco: Sempio, 'movente assurdo, non frequentavo Chiara Poggi'** “Assurdo”. Svolta nel caso Garlasco, Roberta Bruzzone rompe il silenzio: “Come stanno davvero le cose”La nuova ipotesi accusatoria sul delitto di Garlasco continua a far discutere, soprattutto dopo l’intervento della criminologa Roberta Bruzzone, che... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Caso Garlasco, la mossa dei pm di Pavia: verso la revisione del processo a Stasi; Delitto di Garlasco: la storia di Chiara Poggi e le nuove indagini; Delitto Garlasco, sul web messaggi di Sempio: ossessionato da ragazza; Delitto di Garlasco, tutti i ricorsi respinti: la lunga battaglia giudiziaria persa (per ora) da Alberto Stasi. Garlasco, sul web messaggi di Sempio: ossessionato da ragazza. Difesa: Non era ChiaraPer il caso Garlasco, 19 anni dopo l’omicidio di Chiara Poggi, potrebbe aprirsi una settimana decisiva. Andrea Sempio, unico indagato dalla Procura di Pavia nella nuova indagine, è stato convocato per ... tg24.sky.it Andrea Sempio e il caso Garlasco il nuovo retroscena che coinvolge la procura di PaviaDelitto di Garlasco, due fronti giudiziari riaprono il caso Stasi Il delitto di Garlasco, costato la vita a Chiara Poggi, torna al centro dell’attenzi ... assodigitale.it #Garlasco, #AndreaSempio in un forum per #seduttori "ossessionato da una ragazza". La difesa: "Non era #ChiaraPoggi" - facebook.com facebook Il delitto di #Garlasco. Tra il 2009 e il 2016 Sempio sarebbe stato un utente di un blog per seduttori. L'unico indagato nella nuova inchiesta sull'omicidio del 2007 di Chiara Poggi è atteso in procura a Pavia mercoledì. I legali preparano la difesa. @aridigiorgio x.com