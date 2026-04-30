Andrea Sempio si presenta come una persona che si mostra sia tranquilla sia rassegnata, commentando con sorpresa il movente sessuale che gli viene attribuito nell'ambito del procedimento giudiziario per l'omicidio di Chiara Poggi. L'uomo ha affermato di non aver avuto rapporti con la vittima e ha espresso incomprensione riguardo alle motivazioni contestate. La sua posizione è al centro di un’indagine che punta a chiarire le circostanze del delitto.

Milano, 30 apr. (Adnkronos) - Andrea Sempio oscilla tra il "tranquillo e il rassegnato", ma non riesce a capacitarsi "di questo movente sessuale" contestato nell'inchiesta che lo vede come il presunto assassino di Chiara Poggi. "Non avevo rapporti con questa ragazza, non l'ho mai frequentata e non mi capacito di questo movente, ma sono certo che non c'entro nulla" con il delitto di Garlasco, dice tramite il suo legale, l'avvocata Angela Taccia. Il movente è una delle novità del delitto del 13 agosto 2007 contenuto nell'invito a comparire della procura di Pavia. Si ferma, prende la mira e spara con la pistola da softair.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - **Caso Garlasco: Sempio, 'movente assurdo, non frequentavo Chiara Poggi'**

Caso Garlasco. Non solo il DNA ma c’è anche il movente. Delitto Chiara Poggi.

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