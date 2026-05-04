In una stagione caratterizzata da poche occasioni in campo, il centrocampista ha avuto poche opportunità di giocare sia con l’allenatore precedente che con quello attuale. Nonostante ciò, ha mantenuto la speranza di essere impiegato di più. La sua presenza in campo è stata minima, ma ha continuato a credere che prima o poi avrebbe avuto una chance di dimostrare il suo valore.

Giocava molto poco con Simone Inzaghi, si è visto in campo ancora meno con Cristian Chivu. Eppure Davide Frattesi mai ha mollato, convinto che prima o poi una chance l’avrebbe avuta pure lui. Un posto fra gli azzurri l’ha conservato (pur non essendo titolare con Gattuso) e il suo secondo scudetto con l’ Inter l’ha conquistato anche se quest’anno ha un sapore diverso. Vero, c’è stato qualche infortunio di troppo, ma così tanta panchina forse non se l’aspettava neppure lui. Si è dovuto accontentare delle briciole, le occasioni in cui è rimasto in campo per tutti i novanta minuti si contano sulle dita di una mano nella perenne attesa di poter dimostrare qualcosa trovando continuità di utilizzo.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il caso. Frattesi, il secondo tricolore è “agrodolce“. Poco spazio per una riserva di gran lusso

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