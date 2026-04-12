C hi rimane si sente protetto, ma anche in trappola. Chi se n’è andato non riesce più a tornare. Il paese è un organismo che fagocita uomini e donne, è anche una rete di mutuo soccorso ma basta un pettegolezzo, uno sguardo, per cadere in disgrazia. 10 libri da leggere subito. Da “La portalettere” a “L’età fragile”, i più venduti del 2024 X In questo piccolo centro della Calabria anni Sessanta, arriva Celeste che ha sempre vissuto in città, a Napoli, è un’insegnante e a quarant’anni è ancora nubile. «La vecchia», la chiamano. È un corpo estraneo che cerca di sfidare il sistema. È venuta per amore di Tonio, più giovane di undici anni, ma neppure la sua famiglia la accetta.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - In Duramadre, il secondo romanzo di Erica Cassano, reduce dal successo di La grande sete, segreti, maledizioni e non detti trasfigurano la realtà. I personaggi si svelano a poco a poco

Cassano: “C’è poco da aspettare Leao, ora tutti si accorgono di cosa sia realmente”Antonio Cassano, ex attaccante, in Serie A, anche del Milan per 18 mesi (gennaio 2011-giugno 2012, con 8 gol e 16 assist in 40 presenze e un palmarès...

Diritti Lgbtq+, per la prima volta la madre intenzionale riconosciuta dopo la morte, le avvocate:«Il diritto a poco a poco amplia i suoi confini. In questo caso si rivolge a due bambine e assicura loro che le vede»Perché è così importante questa sentenza? Valentina Pontillo: «Il valore della sentenza sta nell’aver riconosciuto l’identità personale e familiare...