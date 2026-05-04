Il Casentino celebra i suoi mulini | eventi e corso di formazione gratuito

Nel Casentino si preparano due giornate dedicate ai mulini ad acqua, in programma il 16 e 17 maggio 2026. Durante l'evento si svolgeranno visite guidate, escursioni, degustazioni e un corso di formazione gratuito condotto da mugnai. L’iniziativa mira a far conoscere il patrimonio dei mulini della zona attraverso attività pratiche e approfondimenti. È prevista anche l’organizzazione di momenti di confronto tra partecipanti e professionisti del settore.

Il 16 e 17 maggio 2026 saranno due giorni dedicati ai mulini ad acqua con visite guidate, escursioni, assaggi e addirittura un corso di formazione accanto ai mugnai. Storia, tecnica, energia pulita, saper fare, produzione di qualità, saranno le tematiche portanti di due iniziative che l’Ecomuseo.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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