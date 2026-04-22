Competenze digitali per il futuro | a Terrasini un corso gratuito di formazione per chi opera nel turismo

A Terrasini è in programma un corso gratuito dedicato alle competenze digitali rivolto a chi lavora nel settore del turismo. Il percorso di formazione si propone di fornire strumenti pratici per affrontare le trasformazioni in atto nel mercato e nelle tecnologie utilizzate. L'iniziativa mira a supportare gli operatori del settore nel migliorare le proprie capacità digitali, compatibilmente con le esigenze di chi lavora nel campo.

Mentre le professioni si trasformano, padroneggiare le tecnologie digitali è oggi la chiave strategica per interpretare il cambiamento e tradurre le sfide dell'innovazione in opportunità concrete. In questo contesto, per colmare il divario digitale, Diginext promuove percorsi formativi mirati e.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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