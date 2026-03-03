Ambiente e legalità continua la collaborazione tra Comune e Gev | al via il nuovo corso di formazione gratuito

Il Comune e le Guardie ecologiche volontarie (Gev) continuano la loro collaborazione, avviando un nuovo corso di formazione gratuita. Questa partnership, attiva da diversi anni, si occupa di monitorare e mantenere l’ambiente locale attraverso attività di controllo e vigilanza. Il progetto formativo mira a rafforzare le competenze delle Gev coinvolte, consolidando un rapporto di lavoro già consolidato nel tempo.

Prosegue da molti anni, in modo proficuo e strutturato, la collaborazione tra l'Amministrazione comunale e le Guardie ecologiche volontarie (Gev) per il controllo e la vigilanza ambientale sul territorio. Un impegno costante che si traduce in attività concrete in diversi ambiti, dalla tutela ambientale alla sensibilizzazione dei cittadini. Tra le attività principali rientra il monitoraggio della presenza della zanzara tigre, svolto durante tutto l'anno. Le Gev effettuano un prelievo quindicinale di campioni distribuiti in 60 postazioni sull'intero territorio comunale. I campioni vengono poi consegnati ad Arpae per le analisi necessarie a valutare la consistenza della presenza dell'insetto in ambito urbano, fornendo così dati utili per eventuali interventi mirati.