Il capolavoro Treviso il primato Virtus e le triple di Baldasso | il top della 29ª di Serie A

Nella 29ª giornata di Serie A, si sono distinti alcuni eventi chiave: la vittoria del capolavoro di Treviso, il primato raggiunto dalla Virtus e le numerose triple di Baldasso. La settimana ha visto anche una prestazione da segnalare e una sorpresa, mentre un giocatore italiano ha attirato l’attenzione. Gli incontri e i momenti più importanti si sono svolti tra partite di alta intensità e scelte tecniche che hanno coinvolto diverse squadre.

Sta per calare definitivamente il sipario sulla stagione regolare di Serie A, ma qualcuno è già uscito di scena. Si tratta di Sassari, che dopo 16 anni passati nella massima categoria, impreziositi dallo Scudetto del 2015, due Coppe Italia (2014, 2015), due Supercoppe (2014, 2019) e una Fiba Europe Cup (2018-2019), torna in A2. Decisiva la sconfitta con la Virtus, che blinda il primo posto e un rendimento non all’altezza. Sono 7 i ko consecutivi, l’ultimo successo dei sardi in campionato risale allo scorso 7 marzo. Un terzo quarto super e un ottimo Shields, consentono a Milano di sperare ancora nel secondo posto, complice la sconfitta di Brescia a Tortona.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Il capolavoro Treviso, il primato Virtus e le triple di Baldasso: il top della 29ª di Serie A Notizie correlate Fantacampionato, la top 11 della 29ª giornata di Serie ACon la vittoria netta della Fiorentina in casa della Cremonese si è conclusa la 29ª giornata di Serie A. Gli italiani nella rinascita di Treviso e nell'ascesa di Reggio: il top della 27ª di Serie ALa stagione regolare di Serie A volge al termine e ci si avvicina dunque ai verdetti definitivi. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Treviso rimonta e batte Brescia (90-99), coach Nicola vicino all'ennesimo miracolo; Tvb vince a Cantù e conquista la salvezza. Coach Nicola: Capolavoro; Capolavoro Venezia, il nostro pagellone: tutti i voti ai protagonisti dell’impresa; CAPOLAVORO GIALLO-ROSSO, NUNZIO SABBATINO TOP COACH RAC. Il capolavoro di Treviso: dal baratro di marzo a un'incredibile salvezza. La firma di coach Nicola e del mercatoMissione compiuta. Se riavvolgiamo il nastro della stagione fino allo scorso 15 marzo, il destino della Nutribullet Treviso sembrava ormai segnato. Alla 22esima giornata, la squadra ... pianetabasket.com «Un capolavoro»: Marcelo Nicola dopo la salvezza di Treviso in Serie ASei vittorie nelle ultime sette. Treviso sbanca anche il PalaDesio, e conquista una salvezza che per settimana pareva missione impossibile. Invece dopo la sosta la squadra ... pianetabasket.com la Repubblica. . Sono ore di angoscia per i familiari di un giovane di Padova scomparso a Budapest il primo maggio. Davide Lucchelli, 24 anni, batterista, era in Ungheria per la sua prima trasferta all’estero con la band punk rock di Treviso, Oggetto sconosciut - facebook.com facebook 30 dicembre 2025: Treviso è ultima in classifica, 2 vittorie e 10 sconfitte. Sulla panchina viene (ri)chiamata una vecchia conoscenza per la città: ai tempi della Benetton, in sei stagioni, a suon di triple, battaglie sotto da canestro considerate troppo violente anch x.com