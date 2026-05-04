Il capolavoro Treviso il primato Virtus e le triple di Baldasso | il top della 29ª di Serie A

Da gazzetta.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella 29ª giornata di Serie A, si sono distinti alcuni eventi chiave: la vittoria del capolavoro di Treviso, il primato raggiunto dalla Virtus e le numerose triple di Baldasso. La settimana ha visto anche una prestazione da segnalare e una sorpresa, mentre un giocatore italiano ha attirato l’attenzione. Gli incontri e i momenti più importanti si sono svolti tra partite di alta intensità e scelte tecniche che hanno coinvolto diverse squadre.

Sta per calare definitivamente il sipario sulla stagione regolare di Serie A, ma qualcuno è già uscito di scena. Si tratta di Sassari, che dopo 16 anni passati nella massima categoria, impreziositi dallo Scudetto del 2015, due Coppe Italia (2014, 2015), due Supercoppe (2014, 2019) e una Fiba Europe Cup (2018-2019), torna in A2. Decisiva la sconfitta con la Virtus, che blinda il primo posto e un rendimento non all’altezza. Sono 7 i ko consecutivi, l’ultimo successo dei sardi in campionato risale allo scorso 7 marzo. Un terzo quarto super e un ottimo Shields, consentono a Milano di sperare ancora nel secondo posto, complice la sconfitta di Brescia a Tortona.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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