Nel 2000 si verificò un attacco informatico che colpì circa 40 milioni di computer in tutto il mondo attraverso un’email contenente un semplice file di testo. L’infezione si diffuse rapidamente, causando il blocco di molte macchine e interrompendo temporaneamente alcune attività di enti pubblici e privati. Durante la diffusione del virus, anche i sistemi bancari subirono danni significativi, con alcune operazioni sospese o ritardate a causa dell’infezione.

? Cosa scoprirai Come ha fatto un semplice file di testo a paralizzare i governi?. Quali danni reali hanno subito i sistemi bancari durante l'attacco?. Perché l'autore del virus non è mai stato punito legalmente?. Come può un impulso emotivo superare i firewall più avanzati?.? In Breve Il virus colpì 40 milioni di dispositivi tramite l'allegato LOVE-LETTER-FOR-YOU.txt.vbs. Danni economici globali raggiunsero cifre astronomiche pari a miliardi di dollari. Indagini nelle Filippine puntarono uno studente ma mancarono leggi specifiche. L'attacco costrinse banche e governi a spegnere immediatamente i server di posta. Il 4 maggio 2000 scatenò un caos digitale senza precedenti quando il virus ILOVEYOU colpì milioni di computer in poche ore attraverso una trappola via email.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Il caos del virus ILOVEYOU: 40 milioni di PC colpiti da un’email

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